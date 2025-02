Serie A: reti inviolate all’intervallo tra Genoa e Venezia

Si conclude sul risultato di 0 a 0 il posticipo della 25esima giornata di Serie A tra Genoa e Venezia. Le due squadre non riescono a sbloccare una gara in cui non sono mancate le occasioni da gol. È la squadra di casa ad essere più propositiva per gran parte della prima frazione di gioco, riversandosi diverse volte verso l’area di rigore avversaria. La chance migliore per i rossoblù l’ha avuta Pinamonti, con l’ex Radu bravo a neutralizzare la conclusione dell’ex Sassuolo. Il Venezia, invece, si crea un’opportunità importante al 42′ con Nicolussi Caviglia, il cui tentativo viene murato da Leali.

