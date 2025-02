Palermo C5, prima sconfitta in campionato: rosanero battuti 4-2 dal San Cataldo

Giornata da dimenticare per il Palermo Calcio a5 che, dopo ben 19 turni, perde l’imbattibilità in campionato e anche il primato in classifica scivolando a -1 dalla vetta.

La compagine rosanero viene sconfitta 4-2 dal PGS Vigor San Cataldo: tra le fila della squadra guidata da coach Rizzo pesano le assenze di Biondo e Miranda che, sommate a diverse decisioni arbitrali molto discutibili, hanno sicuramente inciso sul risultato finale.

Migliore in campo l’estremo difensore del San Cataldo Camilleri autore di tantissime parate prodigiose.

PRIMO TEMPO

Pronti via il Palermo C5 parte subito forte proiettandosi in avanti e schiacciando gli avversari nella propria metà campo.

Autentico assedio dei rosanero nei primi 10′ del match che sfiorano a più riprese il vantaggio trovando però sulla loro strada un monumentale Camilleri, portiere del Vigor San Cataldo.

L’estremo difensore dei padroni di casa, infatti, salva la sua porta in 5 occasioni: tiro da fuori di Musso, conclusione a botta quasi sicura di Madonia, altro tiro di Russo e doppio intervento su Davì.

Il San Cataldo trova il momentaneo 1-0 dopo una ripartenza letale finalizzata da Anzalone.

Il Palermo Calcio a5 non demorde e prova a reagire ma, sempre in contropiede, subisce sul finire della prima frazione il 2-0 dei padroni di casa, rete siglata da Alessi.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa la squadra guidata da coach Rizzo scende in campo determinata a recuperare il doppio svantaggio ma, dopo pochi minuti, ecco l’ennesima beffa: a trovare ancora una volta la via della rete (3-0) sarà il San Cataldo a causa dell’autogol di Madonia che, in maniera del tutto fortuita, impatta di testa un tiro-cross sbilenco di Alessi spiazzando il portiere rosanero Immesi.

Autentica doccia gelata per il Palermo Calcio a5 che, nonostante l’arrembaggio iniziale, si ritrova sotto di 3 reti.

Il San Cataldo prende ulteriormente coraggio e, sulle ali dell’entusiasmo, trova il momentaneo 4-0 con Alessi.

Nonostante il pesantissimo passivo il Palermo C5 continua a spingere il piede a martello sull’acceleratore trovando, in rapida successione, il 4-1 e il 4-2, entrambi i gol firmati da Davì.

Non c’è più tempo per recuperare: arriva il triplice fischio del direttore di gara.

Il San Cataldo si impone 4-2 sul Palermo Calcio a5: si interrompe così la straordinaria striscia positiva dei rosanero in campionato, mai sconfitti nelle precedenti 18 partite.