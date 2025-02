Brescia: DASPO ad una tifosa per insulti razzisti ad Akinsanmiro

Il 12 gennaio scorso, in occasione del match del campionato di Serie B tra Brescia e Sampdoria, si registrano momenti di vergogna e di tensione per via di alcuni insulti razzisti rivolti ad Ebenezer Akinsanmiro, giocatore dei blucerchiati. A distanza di oltre un mese, il Questore di Brescia ha identificato una prima responsabile. Si tratta di una tifosa delle Rondinelle, la quale aveva insultato più volte l’ex Inter per il colore della pelle, ripetendo diverse volte la parola “scimmia”. Come riporta “Il Giornale di Brescia” la 40enne ha rimediato il DASPO e avrà, dunque, il divieto assoluto di accesso alle manifestazioni sportive per cinque anni, pena una multa salatissima o il carcere.

