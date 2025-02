Serie C Girone B: L’Ascoli beffa il Pescara nel finale, Perugia rimontato dalla Lucchese. Risultati e classifica aggiornata

Si sono appena conclusi i posticipi della 27esima giornata del Girone C di Serie C. Di seguito i risultati finali:

PESCARA-ASCOLI 1-2 / Prima frazione di gioco abbastanza vivace e che vede gli uomini di Baldini andare a riposo avanti di una rete, siglata da Edoardo Pierozzi. Nella ripresa, però, i bianconeri rispondono con D’Uffizi e vanno in vantaggio in pieno recupero con Gagliardi, vietando al Pescara di sorpassare la Vis Pesaro al quarto posto.

LUCCHESE-PERUGIA 2-1 / Il gol al 4′ di Matos permette alla formazione umbra di andare in vantaggio in un match con ritmi elevati. Padroni di casa molto pericolosi già nei primi 45 minuti, ma serve la seconda frazione di gioco per andare a segno. La doppietta di Magnaghi tra il 51′ e il 70′ permette ai toscani di vincere in rimonta.

CLASSIFICA

Entella – 58

Ternana – 54

Torres – 53

Vis Pesaro – 49

Pescara – 47

Pianese – 41

Arezzo – 40

Pineto – 38

Rimini – 37

Gubbio – 34

Pontedera – 33

Ascoli – 33

Carpi – 32

Campobasso – 30

Perugia – 29

Lucchese – 29

Spal – 24

Milan U23 – 22

Sestri Levante – 19

Legnago Salus – 16