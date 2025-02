Serie A: Pinamonti rimedia all’autogol di Thorsby, Torino-Genoa termina 1 a 1. La classifica aggiornata

Torino e Genoa si dividono la posta in palio. Allo stadio “Grande Olimpico di Torino” termina sul risultato di 1 a 1 il match valido per la 24esima giornata di Serie A. Un punto a testa per entrambe le squadre che muovono di poco la propria classifica. Gara molto equilibrata e priva di emozioni nella prima frazione di gioco, che viene sbloccata in pieno recupero dall’autogol di Thorsby sul tiro di Maripan. Nella ripresa le due formazioni continuano a faticare nel creare delle vere e proprie palle gol, ma al 68′, su assist di Messias, Pinamonti riesce a incidere e a siglare la rete che vale il definitivo 1 a 1.

Di seguito la classifica aggiornata:

Napoli – 54

Inter – 51

Atalanta – 50

Juventus – 43

Fiorentina – 42

Lazio – 42

Milan – 38

Bologna – 37

Roma – 31

Udinese – 29

Torino – 28

Genoa – 27

Verona – 23

Lecce – 23

Como – 22

Empoli – 21

Cagliari – 21

Parma – 20

Venezia – 16

Monza – 13