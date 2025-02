Pescara, Mattia Baldini: «Lancini ben integrato, a Palermo abbiamo vinto i playoff»

Alla vigilia della sfida contro il Carpi, Mattia Baldini, figlio di Silvio, ha presentato la gara in conferenza stampa:

«La squadra sta bene, Brosco ha un problema e oggi capiremo se rischiarlo o meno. Chi lo sostituirà nel caso è pronto. Lancini con noi ha vinto il campionato a Palermo, è ben inserito nei meccanismi. Cosa ha detto Silvio dopo l’Entella? Contento ma al tempo stesso amareggiato per il pari. L’occasione di Tonin poteva essere gestita meglio. Calciomercato? La squadra è migliorata. In difesa siamo migliorati tantissimo con Letizia e Lancini. In mediana è arrivato Kraja per Tunjov mentre davanti c’è Thomas Alberti. Nei primi giorni ha faticato con i nostri ritmi ma lui è un ragazzo d’oro e ci sta dietro. Il Carpi? Se il Pescara farà il Pescara per loro sarà difficile. Noi abbiamo sbagliato solo la partita con il Legnago».