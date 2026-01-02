Serie A: pari senza reti all’intervallo tra Cagliari e Milan

Si chiude senza reti il primo tempo di Cagliari-Milan, una frazione giocata su buoni ritmi ma con poche occasioni realmente pericolose. I padroni di casa partono meglio e nei primi minuti costruiscono tre buone opportunità con Prati e Palestra, ma senza trovare lo specchio della porta.

Il Milan risponde soprattutto con tiri dalla distanza: Leão prova a sorprendere la difesa al 4’, Loftus-Cheek al 17’ e Saelemaekers più volte dal limite, ma Caprile e la retroguardia rossoblù controllano senza particolari affanni. L’occasione più nitida per i rossoneri arriva al 42’, quando Fofana riceve un filtrante al limite dell’area e calcia, trovando però la pronta risposta del portiere cagliaritano.

Il possesso palla è leggermente favorevole al Milan (55% contro 45%), ma il Cagliari resta ordinato, compatto e pericoloso soprattutto sulle palle inattive. Dopo un solo minuto di recupero, l’arbitro Abisso manda tutti negli spogliatoi sullo 0-0, con una gara ancora tutta da decidere nella ripresa.