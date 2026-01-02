Venezia, movimenti in attacco: Ambrosino a un passo, Fila verso l’addio
Il Venezia è molto vicino a regalare a Giovanni Stroppa un nuovo rinforzo offensivo. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il club arancioneroverde è ormai a un passo dall’ingaggio di Giuseppe Ambrosino dal Napoli: l’operazione potrebbe chiudersi già nel corso della prossima settimana, dopo aver superato la concorrenza di diversi club di Serie B.
Sul fronte delle uscite, invece, Daniel Fila è destinato a lasciare Venezia, ma la sua possibile destinazione resta incerta. L’attaccante, infatti, non sarebbe pienamente convinto dall’ipotesi Juve Stabia, rendendo necessario attendere eventuali nuove proposte prima di definire il suo futuro.
Il mercato del Venezia resta dunque in movimento, con l’obiettivo di rinforzare l’attacco senza perdere equilibrio nella costruzione della rosa in vista della seconda parte della stagione.