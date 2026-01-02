Reggiana, centrocampo nel mirino: piacciono Coulibaly e Ignacchiti

La Reggiana continua a muoversi sul mercato per rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il club emiliano ha individuato due obiettivi principali per completare il reparto: Mamadou Coulibaly e Lorenzo Ignacchiti.

Il primo, classe 1999, è attualmente in forza al Südtirol dopo le esperienze con Salernitana e Palermo, con cui ha vestito la maglia rosanero in passato. Un profilo di esperienza e dinamismo che piace molto alla dirigenza granata. L’altro nome sul taccuino è quello di Lorenzo Ignacchiti, centrocampista classe 2004 di proprietà dell’Empoli, già visto a Reggio Emilia nella scorsa stagione.

Nel frattempo la Reggiana ha già ufficializzato l’arrivo del giovane Martin Suarez, classe 2004, prelevato dal Montevideo Wanderers, considerato un innesto di prospettiva. Ma il mercato in entrata non si ferma: l’obiettivo è alzare ulteriormente il livello del centrocampo per la seconda parte di stagione, e le piste Coulibaly e Ignacchiti restano calde.