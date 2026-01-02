Trapani, futuro in bilico per Canotto: piace anche ad un club di B

Il futuro di Luigi Canotto potrebbe essere lontano da Trapani già in questa sessione di mercato. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, l’attaccante classe 1994 è infatti in uscita dal club siciliano e avrebbe attirato l’attenzione di più società, sia in Serie C che in Serie B.

Canotto ha collezionato finora 20 presenze stagionali con la maglia granata, mettendo a segno tre reti, ma la sua avventura in Sicilia potrebbe essere arrivata a un punto di svolta. In Serie C il suo profilo piace in particolare a due club di primo piano come Ravenna e Benevento, entrambe alla ricerca di rinforzi offensivi in vista della seconda parte della stagione.

Non manca però l’interesse dalla cadetteria: sempre secondo TMW, anche la Virtus Entella starebbe monitorando la situazione, valutando l’ipotesi di un innesto per alzare il livello del proprio reparto avanzato. Le prossime settimane saranno decisive per capire se Canotto cambierà maglia e quale sarà la sua prossima destinazione.