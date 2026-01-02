Athletic Club Palermo–Messina: il Velodromo riapre al pubblico

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 2, 2026

 

Il 2026 si apre con una notizia attesa e positiva per il calcio palermitano: il Velodromo Paolo Borsellino riapre ufficialmente le porte ai tifosi. Domenica, in occasione della partita casalinga tra Athletic Club Palermo e Messina, l’impianto potrà accogliere fino a 2.000 spettatori.

La gara, in programma alle ore 14:30, sarà riservata esclusivamente ai sostenitori locali, con divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Messina. Il club ha inoltre deciso di applicare un prezzo simbolico e popolare: biglietto unico a 5 euro, acquistabile direttamente domenica a partire dalle ore 11 presso la biglietteria del Velodromo.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente dell’Athletic Club Palermo, Gaetano Conte, che ha sottolineato come l’apertura al pubblico rappresenti il risultato di un lavoro condiviso con l’amministrazione comunale e la Commissione di vigilanza, ringraziando tutte le istituzioni e i tecnici coinvolti nel percorso.

L’invito del club è rivolto a tutta la città: riempire gli spalti per sostenere la squadra in una giornata che rappresenta non solo un appuntamento sportivo, ma anche un simbolo di crescita e di rinnovata partecipazione della comunità palermitana.

Ultimissime

Serie A: pari senza reti all’intervallo tra Cagliari e Milan

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 2, 2026

Venezia, movimenti in attacco: Ambrosino a un passo, Fila verso l’addio

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 2, 2026

Reggiana, centrocampo nel mirino: piacciono Coulibaly e Ignacchiti

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 2, 2026

Trapani, futuro in bilico per Canotto: piace anche ad un club di B

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 2, 2026

Athletic Club Palermo–Messina: il Velodromo riapre al pubblico

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 2, 2026