Athletic Club Palermo–Messina: il Velodromo riapre al pubblico

Il 2026 si apre con una notizia attesa e positiva per il calcio palermitano: il Velodromo Paolo Borsellino riapre ufficialmente le porte ai tifosi. Domenica, in occasione della partita casalinga tra Athletic Club Palermo e Messina, l’impianto potrà accogliere fino a 2.000 spettatori.

La gara, in programma alle ore 14:30, sarà riservata esclusivamente ai sostenitori locali, con divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Messina. Il club ha inoltre deciso di applicare un prezzo simbolico e popolare: biglietto unico a 5 euro, acquistabile direttamente domenica a partire dalle ore 11 presso la biglietteria del Velodromo.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente dell’Athletic Club Palermo, Gaetano Conte, che ha sottolineato come l’apertura al pubblico rappresenti il risultato di un lavoro condiviso con l’amministrazione comunale e la Commissione di vigilanza, ringraziando tutte le istituzioni e i tecnici coinvolti nel percorso.

L’invito del club è rivolto a tutta la città: riempire gli spalti per sostenere la squadra in una giornata che rappresenta non solo un appuntamento sportivo, ma anche un simbolo di crescita e di rinnovata partecipazione della comunità palermitana.