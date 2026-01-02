Sudtirol, UFFICIALE: preso Frigerio dal Lecco

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 2, 2026

Dopo l’arrivo di Simone Verdi, arriva un altra ufficialità in casa Sudtirol. Infatti, i biancorossi hanno ufficializzato, con un comunicato attraverso i propri profili social, l’arrivo dal Lecco a titolo definitivo del centrocampista, Marco Romano Frigerio.

Di seguito il comunicato ufficiale del club:

“Marco Romano Frigerio è un nuovo giocatore dell’FC Südtirol. La società biancorossa ha raggiunto un accordo con il Calcio Lecco 1912 per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del centrocampista ventiquattrenne. Il giocatore ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2027, con opzione per un’ulteriore stagione. L’FC Südtirol rivolge un caloroso benvenuto a Marco Romano Frigerio e gli augura tanti successi personali e di squadra in maglia biancorossa”.

