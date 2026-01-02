Serie A, il Milan passa a Cagliari: decide Leão, 0-1 alla Domus. La classifica aggiornata
Il Milan conquista tre punti importanti sul campo del Cagliari vincendo 1-0 al termine di una gara equilibrata e combattuta. A decidere il match è il gol di Rafael Leão al 50’, finalizzato con un preciso destro dopo una bella azione corale e l’assist di Adrien Rabiot.
Nel primo tempo regna l’equilibrio, con il Cagliari intraprendente nei primi minuti e il Milan pericoloso soprattutto dalla distanza. Nella ripresa i rossoneri alzano il ritmo e trovano subito il vantaggio, poi gestiscono il risultato con ordine.
Il Cagliari prova a reagire con i cambi e qualche iniziativa offensiva, ma trova davanti a sé una difesa attenta e un Milan capace di controllare il possesso fino al fischio finale di Rosario Abisso. Vittoria preziosa per i rossoneri, che tornano a casa con l’intera posta in palio.
Milan – 38
Inter – 36
Napoli – 34
Roma – 33
Juventus – 32
Como – 27
Bologna – 24
Lazio – 24
Sassuolo – 22
Atalanta – 22
Udinese – 21
Cremonese – 21
Torino – 20
Cagliari – 18
Parma – 17
Lecce – 16
Genoa – 14
Verona – 13
Pisa – 12
Fiorentina – 10