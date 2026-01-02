Serie A, il Milan passa a Cagliari: decide Leão, 0-1 alla Domus. La classifica aggiornata

Il Milan conquista tre punti importanti sul campo del Cagliari vincendo 1-0 al termine di una gara equilibrata e combattuta. A decidere il match è il gol di Rafael Leão al 50’, finalizzato con un preciso destro dopo una bella azione corale e l’assist di Adrien Rabiot.

Nel primo tempo regna l’equilibrio, con il Cagliari intraprendente nei primi minuti e il Milan pericoloso soprattutto dalla distanza. Nella ripresa i rossoneri alzano il ritmo e trovano subito il vantaggio, poi gestiscono il risultato con ordine.

Il Cagliari prova a reagire con i cambi e qualche iniziativa offensiva, ma trova davanti a sé una difesa attenta e un Milan capace di controllare il possesso fino al fischio finale di Rosario Abisso. Vittoria preziosa per i rossoneri, che tornano a casa con l’intera posta in palio.

Milan – 38

Inter – 36

Napoli – 34

Roma – 33

Juventus – 32

Como – 27

Bologna – 24

Lazio – 24

Sassuolo – 22

Atalanta – 22

Udinese – 21

Cremonese – 21

Torino – 20

Cagliari – 18

Parma – 17

Lecce – 16

Genoa – 14

Verona – 13

Pisa – 12

Fiorentina – 10