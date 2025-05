Serie A: pari per Napoli e Inter, lo Scudetto si decide all’ultima giornata. Il Venezia vede la B. I risultati finali

Si sono appena concluse le nove partite della 37esima giornata di Serie A. Partite da cardiopalma sui campi Scudetto, dove la Lazio pareggia 2 a 2 al 90′ e vieta il sorpasso dell’Inter sul Napoli, che non va oltre lo 0 a 0 contro il Parma, non salvo per via dei successi di Empoli e Lecce, rispettivamente per 1-3 e 1 a 0 contro Monza e Torino. Vede sempre di più la Serie B il Venezia, sconfitto 3 a 0 a Cagliari. Quanto alla lotta Champions, la Roma resta ancora in corsa rifilando un pesante 3 a 1 al Milan ma non riesce a sorpassare la Juventus, che trionfa 2 a 0 contro l’Udinese. Il Bologna, invece, crolla 3 a 2 a Firenze e dice definitivamente addio al ritorno nella massima competizione europea.

Di seguito i risultati finali:

Inter-Lazio 2-2 (45′ Bisseck, 72′, 90′ Pedro, 80′ Dumfries)

Verona-Como 1-1 (29′ Cacqueret, 70′ Lazovic5555)

Roma-Milan 3-1 (3′ Mancini, 39′ Joao Felix, 58′ Paredes, 87′ Cristante55)

Parma-Napoli 0-0

Monza-Empoli 1-3 (30′ Birindelli, 49′ Colombo, 51′ Viti, 59′ aut. Pizzignacco)

Cagliari-Venezia 3-0 (11′ Mina, 41′ Piccoli, 71′ Deiola555)

Juventus-Udinese 2-0 (61′ Gonzalez, 88′ Vlahovic)

Fiorentina-Bologna 3-2 (12′ Parisi, 61′ Dallinga, 67′ Richardson, 79′ Orsolini, 84′ Kean5)

Lecce-Torino 1-0 (46′ Ramadani)

CLASSIFICA

Napoli – 79

Inter – 78

Atalanta – 74

Juventus – 67

Roma – 66

Lazio – 65

Fiorentina – 62

Bologna – 62

Milan – 60

Como – 49

Torino – 44

Udinese – 44

Genoa – 40

Cagliari – 36

Verona – 34

Parma – 32

Lecce – 31

Empoli – 31

Venezia – 29

Monza – 15