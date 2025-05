Caso Brescia, il comunicato del club: “Ricorreremo in qualsiasi sede sportiva ed extra-sportiva”

Ore di apprensione in casa Brescia dopo le possibili e pesantissime penalizzazioni che potrebbero arrivare nei prossimi giorni e che condannerebbero il club alla retrocessione in Serie C. La squadra lombarda ha pubblicato la seguente nota ufficiale con la quale annuncia di ricorrere alle sedi opportune:

“A seguito delle notizie di stampa emerse in data odierna e dell’avviso di conclusione delle indagini ricevuto dalla F.I.G.C. per presunte irregolarità nei pagamenti, Brescia Calcio S.p.a. comunica che ricorrerà in qualsiasi sede sportiva e, qualora necessario, extra-sportiva, per tutelare la propria posizione ritenendo di aver adempiuto correttamente alle scadenze federali e di aver agito in conformità alle norme statali e sportive”.