Pescara vince a Pesaro, Baldini: «Serve mantenere i piedi per terra, se pensiamo che siamo bravi è finita»

Il Pescara crede sempre di più al sogno promozione. Nella gara di andata dei quarti di finale dei playoff di Serie C, i biancoazzurri hanno vinto 2-4 in casa della Vis Pesaro. Un successo che, nella conferenza post-partita, è stato commentato con le seguenti parole dal tecnico Silvio Baldini:

«Sui gol subiti abbiamo mostrato le nostre fragilità poi invece sono venute fuori tutte le nostre qualità. E se stiamo bene per gli avversari diventa complicato. Quando ho visto che abbiamo rischiato il terzo gol mi giravano le scatole e ho deciso di cambiare qualcosa, poi nella seconda parte di gara non c’è stata partita. Siamo una squadra giovane che sta bene fisicamente. Ma ora serve mantenere i piedi per terra e pensare che abbiamo perso, perché se pensiamo che siamo bravi il giochino è finito. Il Pescara ha un modo di giocare che quando non ci sono determinati meccanismi fatichiamo, poi il calcio è fatto anche di episodi e situazioni. Si deve pensare che si può sempre rimediare. 13 vittorie esterne su 21 gare? Dimostra il carattere dei calciatori e anche i tifosi ci hanno seguito ovunque. I giocatori per le caratteristiche che hanno riescono a esprimersi meglio fuori casa».