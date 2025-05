Caos in B, anche il Trapani danneggiato: “Siamo vittime della stessa società coinvolta nel caso Brescia”

Il caso Brescia coinvolge anche il Trapani. Con il seguente comunicato ufficiale, il club granata ha annunciato di essere danneggiato dalla stessa società che avrebbe messo nei guai la società lombarda:

“La società Fc Trapani 1905, appreso con sconcerto quanto accaduto in queste ore al Brescia calcio, comunica di essere anch’essa vittima della medesima società che avrebbe compensato illecitamente i crediti d’imposta del Club lombardo. Si specifica che la scrivente società è assolutamente certa di essere in regola e di aver agito in perfetta conformità delle norme statali e sportive e che, ove mai, in tale vicenda è solo e soltanto parte lesa. Per tali ragioni, già nelle prossime ore, tutelerà le proprie ragioni sporgendo una dettagliata denuncia penale presso le competenti autorità”.