Serie A: pari all’intervallo tra Napoli e Roma

Si chiude sull’1-1 il primo tempo della sfida di Serie A tra Napoli e Roma, al termine di una frazione giocata a ritmi alti e con buona intensità da entrambe le squadre.

I partenopei provano a fare la partita con un possesso palla più continuo, mentre la Roma risponde con ordine e ripartenze veloci, trovando il pareggio dopo il vantaggio azzurro. Il match resta aperto, con occasioni da una parte e dall’altra e un equilibrio che rispecchia quanto visto in campo nei primi 45 minuti.

Tutto rimandato alla ripresa, con entrambe le formazioni chiamate a cambiare passo per provare a portare a casa l’intera posta in palio.