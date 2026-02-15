Reggiana, Rubinacci dopo il pari con l’Empoli: «Pareggio che dà continuità»

La Reggiana torna dalla sfida contro l’Empoli con un pareggio importante per il prosieguo della stagione. Al termine della partita, l’allenatore Lorenzo Rubinacci ha parlato in conferenza stampa, analizzando il risultato e la prestazione della squadra.

«È stata una partita difficile, contro un avversario forte, lo sapevamo anche nel prepartita. Un pareggio che dà continuità, che ci dà un punto in più, due partite e quattro punti. Questa è la cosa più importante, non è tanto importante oggi, ma quello che saremo domani dopo una partita così», ha commentato Rubinacci.

L’allenatore ha poi evidenziato le difficoltà della partita e la gestione della condizione fisica dei giocatori: «Siamo stati sempre dentro, abbiamo masticato la partita con grande difficoltà, in momenti migliori e peggiori. Quando hai tre partite consecutive non sai mai che tipo di gamba hai, se ce l’hai sporca i primi 20 minuti e poi pulita dopo o viceversa. È una grande incognita, su un campo difficile, è una partita importante per tutte e due le squadre. Noi abbiamo fatto il nostro, siamo contenti».