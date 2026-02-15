Serie B, Avellino-Pescara 0-1: decide l’ex rosanero Brugman nel finale. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 15, 2026
file5 (7)

 

Si chiude con il successo esterno del Pescara la sfida contro l’Avellino, decisa nel finale da una rete di Gastón Brugman, ex rosanero, entrato in campo nel primo tempo a causa dell’infortunio di Caligara.

Gara equilibrata e combattuta, con poche vere occasioni nella prima frazione e un Pescara più propositivo sul piano del gioco, ma poco preciso negli ultimi metri. Nella ripresa l’Avellino prova ad alzare il ritmo con i cambi, senza però riuscire a trovare il varco giusto.

Quando il match sembra avviato verso lo 0-0, all’85’ arriva l’episodio decisivo: Brugman raccoglie un pallone orizzontale dal limite e con un destro di prima intenzione infila la sfera sotto l’incrocio, firmando l’1-0 che vale tre punti pesantissimi per i biancazzurri. Finale di pressione dei campani, ma il Pescara resiste e porta a casa la vittoria.

Venezia – 53

Frosinone – 52

Monza – 51

Palermo – 48

Catanzaro – 41

Modena – 40

Juve Stabia – 38

Cesena – 37

Südtirol – 33

Carrarese – 30

Empoli – 29

Sampdoria – 29

Padova – 29

Avellino – 28

Reggiana – 25

Entella – 25

Mantova – 23

Spezia – 22

Bari – 21

Pescara – 18

file5 (7)

