Serie B, Spezia-Frosinone 1-2: gli highlights del match
Nel video degli highlights di Spezia-Frosinone rivivono le reti che regalano ai ciociari un successo pesante in trasferta.
A sbloccare la gara al 37’ è Kvernadze, bravo a sfruttare una delle occasioni create dagli ospiti. Nella ripresa arriva il raddoppio del solito Ghedjemis, che con il gol al 55’ sale a quota nove in campionato e chiude i conti.
Serata amara per lo Spezia di Massimiliano Alvini, a cui viene anche annullata una rete che avrebbe potuto riaprire il match. Nel video, tutte le azioni principali e i gol della partita.