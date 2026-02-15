Serie B, Spezia-Frosinone 1-2: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 15, 2026
file3 (21)

Nel video degli highlights di Spezia-Frosinone rivivono le reti che regalano ai ciociari un successo pesante in trasferta.

A sbloccare la gara al 37’ è Kvernadze, bravo a sfruttare una delle occasioni create dagli ospiti. Nella ripresa arriva il raddoppio del solito Ghedjemis, che con il gol al 55’ sale a quota nove in campionato e chiude i conti.

Serata amara per lo Spezia di Massimiliano Alvini, a cui viene anche annullata una rete che avrebbe potuto riaprire il match. Nel video, tutte le azioni principali e i gol della partita.

