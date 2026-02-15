Serie B, Monza-Juve Stabia 2-1: gli highlights del match
Nel video degli highlights di Monza-Juve Stabia rivivono i gol e le emozioni del successo in rimonta dei padroni di casa.
Avvio shock per i brianzoli, con l’ex Mosti che dopo appena 2 minuti porta in vantaggio le Vespe. Nella ripresa, però, il Monza cambia passo e ribalta il match: prima il pareggio di Hernani, al terzo gol consecutivo in casa, poi il definitivo 2-1 firmato da Andrea Petagna, che torna a esultare e a iscriversi nel tabellino dei marcatori.
Una vittoria pesante per il Monza, che conferma solidità e carattere davanti al proprio pubblico.