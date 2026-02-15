Serie B, Bari-Südtirol 1-2: gli highlights del match
Nel video degli highlights della sfida tra Bari e Südtirol rivivono i momenti chiave del successo esterno dei tirolesi, che espugnano il San Nicola per 2-1 e inguaiano i biancorossi in classifica.
Decisivi il gol in avvio di ripresa di Emanuele Merkaj e l’autorete sfortunata di Manè al 75’, che spingono il Südtirol verso una vittoria pesantissima. Inutile, ai fini del risultato, il gran gol nel finale di Rao, che all’80’ riaccende solo per un attimo le speranze del Bari.
Una sconfitta che lascia i pugliesi penultimi in classifica e rende ancora più complicata la corsa salvezza. Nel video, tutte le azioni salienti e i gol del match.