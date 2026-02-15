Empoli, Dionisi dopo il pari con la Reggiana: «Siamo in debito con i tifosi»

Dopo il pareggio contro la Reggiana, il tecnico dell’Empoli Alessio Dionisi è intervenuto ai microfoni di Radio Lady per analizzare la prestazione della sua squadra.

«La partita l’abbiamo vista tutti: ci siamo complicati la vita», ha spiegato Dionisi, sottolineando l’atteggiamento degli avversari. «Sono venuti qui con lo stesso spirito visto contro il Mantova: si sono chiusi molto e hanno sfruttato un episodio. Dopo lo svantaggio non abbiamo avuto paura né fretta, ma non era facile trovare spazi contro una squadra così bassa».

L’allenatore azzurro ha poi analizzato il momento della squadra: «Non credo sia solo una questione mentale o fisica. Molti dei nostri ragazzi l’anno scorso non erano titolari fissi in Serie B. Hanno qualità, ma vanno supportati. Nessuno dei nostri attaccanti è mai andato in doppia cifra in categoria, quindi dobbiamo aiutarli a crescere. Oggi Steven ha segnato e non abbiamo perso: è un segnale».

Infine, lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno: «Un mese fa eravamo messi meglio, ora pensiamo alla prossima. A Frosinone affronteremo una squadra forte, ma non andremo lì battuti».

Dionisi ha concluso con un ringraziamento ai tifosi: «L’ambiente Empoli è perfetto. Il sostegno anche dopo lo svantaggio ha fatto la differenza: siamo in debito con loro e dobbiamo ripagarli con le prestazioni»