Bari sconfitto dal Sudtirol, Longo: «Chiedo scusa per la prestazione della squadra»

Dopo la sconfitta casalinga per 1-2 contro il Südtirol, il tecnico del Bari, Moreno Longo, ha analizzato con amarezza la prestazione dei suoi nella sala stampa dello stadio San Nicola.

«C’è poco da dire se non scusarsi per la brutta prestazione. Quando succede questo bisogna prendersi le proprie responsabilità, non sono stato bravo a trovare le corde giuste», ha esordito l’allenatore biancorosso. Longo ha poi invitato l’ambiente a non arrendersi: «Capisco il grande scoramento, molti ci vedono morti, ma siamo a due punti dai playout e dobbiamo continuare a lottare. Anche se dovessimo essere i soli a crederci, non è nel mio stile alzare bandiera bianca».

Il tecnico ha ribadito la necessità di perseverare nonostante le difficoltà: «Nel calcio ho visto situazioni capovolte quando sembravano impensabili. Dopo una prestazione così è tutto a zero, ma dobbiamo continuare a lottare finché la matematica non ci condanna». Infine, sulle possibili soluzioni, Longo ha chiarito: «Non dobbiamo sprecare energie su quello che poteva essere. La soluzione dobbiamo trovarla con questa squadra qua».