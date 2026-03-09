Serie A: pari all’intervallo tra Lazio e Sassuolo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
file4 (89)

Il primo tempo tra Lazio e Sassuolo si chiude sull’1-1 dopo una frazione vivace e ricca di occasioni. I biancocelesti partono forte e trovano subito il vantaggio al 2’, quando Daniel Maldini è il più rapido di tutti in area e deposita in rete il pallone dell’1-0 dopo una grande iniziativa di Gustav Isaksen.

La squadra di Maurizio Sarri continua a spingere nei minuti successivi, sfiorando il raddoppio proprio con Isaksen e con un tentativo di Fisayo Dele-Bashiru che termina di poco fuori. Col passare dei minuti, però, cresce il Sassuolo, che prende campo e costruisce diverse trame offensive guidate da Domenico Berardi.


Il pareggio arriva al 35’: Kristian Thorstvedt serve un ottimo pallone in area per Armand Laurienté, che con un destro preciso batte il portiere biancoceleste e firma l’1-1.

Nel finale di tempo la Lazio è costretta anche a un cambio forzato per l’infortunio di Danilo Cataldi, sostituito da Patric. Dopo due minuti di recupero, le squadre rientrano negli spogliatoi sul punteggio di parità.

