Di Marzio: “L’Empoli cambia panchina: Dionisi esonerato, in arrivo Caserta”

Giornate intense per le panchine di Serie B: anche l’Empoli si muove e decide di cambiare allenatore. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Alessio Dionisi è ormai esonerato. Il tecnico era tornato sulla panchina dei toscani a metà ottobre, sostituendo Guido Pagliuca a partire dall’8ª giornata, ma i risultati deludenti – compresa l’ultima sconfitta per 3-2 contro il Catanzaro – hanno convinto la società a intervenire.

L’Empoli, attualmente 13° in classifica con un solo punto di vantaggio sulla zona playout, punta ora su Fabio Caserta. L’ex allenatore del Bari, esonerato dai biancorossi a fine novembre, è pronto a guidare la squadra nella seconda parte della stagione e cercare una rapida risalita in classifica.



