Di Marzio: “L’Empoli cambia panchina: Dionisi esonerato, in arrivo Caserta”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
palermo empoli 3-2 (7) inzaghi dionisi

Giornate intense per le panchine di Serie B: anche l’Empoli si muove e decide di cambiare allenatore. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Alessio Dionisi è ormai esonerato. Il tecnico era tornato sulla panchina dei toscani a metà ottobre, sostituendo Guido Pagliuca a partire dall’8ª giornata, ma i risultati deludenti – compresa l’ultima sconfitta per 3-2 contro il Catanzaro – hanno convinto la società a intervenire.

L’Empoli, attualmente 13° in classifica con un solo punto di vantaggio sulla zona playout, punta ora su Fabio Caserta. L’ex allenatore del Bari, esonerato dai biancorossi a fine novembre, è pronto a guidare la squadra nella seconda parte della stagione e cercare una rapida risalita in classifica.


Altre notizie

file1 - 2026-03-09T204935.802

Sampdoria, Lombardo pronto a guidare la squadra contro il Venezia

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
palermo empoli 3-2 (67) dionisi candela

Empoli: riflessioni su Dionisi: Caserta possibile sostituto

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
bedin (1)

Serie B, Bedin: «Ci aspetta un finale di stagione entusiasmante»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
GRAVINA BEDIN

Serie B, Bedin difende il VAR: «Più vantaggi che problemi, ha ridotto gli errori»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
palermo empoli 3-2 (8) inzaghi dionisi

Pedullà: “Empoli, Dionisi rischia. Oggi la decisione”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
artistico.51251

Spezia, interesse del Bologna per Artistico e Comotto

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
Il presidente furioso dopo il ko del Pescara

Pescara, Sebastiani: «Col Frosinone se non gli danno il rigore finiva in un altro modo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
gregucci sampdoria

Di Marzio: “Sampdoria, esonerati Gregucci e Foti”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
Screenshot 2026-03-09 082640

Sampdoria, incubo Serie C: caos in panchina. Il sogno Mancini, Brunori flop e nervoso

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
Screenshot 2026-03-09 064333

La Nazione: “La Carrarese gioca, ma il Palermo segna. Pohjanpalo fa crollare i sogni degli azzurri”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
Tullio-Calzone-1024x575

Strategia Inzaghi. Il punto di giornata in Serie B

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
file8 (27)

Serie B, Mantova-Juve Stabia 2-0: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 8, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo empoli 3-2 (7) inzaghi dionisi

Di Marzio: “L’Empoli cambia panchina: Dionisi esonerato, in arrivo Caserta”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
file4 (89)

Serie A: pari all’intervallo tra Lazio e Sassuolo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
file2 - 2026-03-09T210429.841

Serie C Girone C: Atalanta U23 in vantaggio, pari senza gol tra Catania e Casertana

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
file3 - 2026-03-09T210949.140

Serie C Girone B: Perugia avanti sul Pontedera. Pareggi senza gol per Ascoli e Campobasso

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
file1 - 2026-03-09T204935.802

Sampdoria, Lombardo pronto a guidare la squadra contro il Venezia

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026