Serie C Girone C: spettacolo in Atalanta U23-Audace Cerignola. Solo 0-0 tra Catania e Casertana. La classifica aggiornata

Partite ricche di emozioni nel Girone C di Serie C. L’Atalanta U23 supera 3-2 l’Audace Cerignola al termine di una gara piena di colpi di scena. I nerazzurri partono forte con i gol di Levak al 3’ e Cortinovis al 12’, ma gli ospiti rientrano in partita con le reti di Vitale e Parlato tra fine primo tempo e inizio ripresa. A decidere il match è l’autogol di Gasbarro al 78’.

Pareggio senza reti tra Catania e Casertana, mentre il Monopoli ribalta il risultato e batte il Casarano 2-1: dopo il rigore di Cosimo Chiricò per gli ospiti, i pugliesi reagiscono con i gol di Ronco e Longo nella ripresa.


Risultati

Atalanta U23–Audace Cerignola 3-2 (3’ Levak, 12’ Cortinovis – 46’ Vitale, 50’ Parlato – 78’ aut. Gasbarro)

Catania–Casertana 0-0

Monopoli–Casarano 2-1 (45’ rig. Chiricò – 57’ Ronco, 63’ Longo)

La classifica aggiornata

Benevento — 73 punti

Catania — 61 punti

Cosenza — 56 punti

Salernitana — 54 punti

Crotone — 51 punti

Casertana — 50 punti

Monopoli — 47 punti

Audace Cerignola — 45 punti

Potenza — 40 punti

Casarano — 40 punti

Altamura — 40 punti

Atalanta U23 — 38 punti

Cavese — 34 punti

Sorrento — 33 punti

Latina — 32 punti

Picerno — 31 punti

Giugliano — 28 punti

Siracusa — 24 punti

Trapani — 23 punti

Foggia — 22 punti

