Serie C Girone C: spettacolo in Atalanta U23-Audace Cerignola. Solo 0-0 tra Catania e Casertana. La classifica aggiornata
Partite ricche di emozioni nel Girone C di Serie C. L’Atalanta U23 supera 3-2 l’Audace Cerignola al termine di una gara piena di colpi di scena. I nerazzurri partono forte con i gol di Levak al 3’ e Cortinovis al 12’, ma gli ospiti rientrano in partita con le reti di Vitale e Parlato tra fine primo tempo e inizio ripresa. A decidere il match è l’autogol di Gasbarro al 78’.
Pareggio senza reti tra Catania e Casertana, mentre il Monopoli ribalta il risultato e batte il Casarano 2-1: dopo il rigore di Cosimo Chiricò per gli ospiti, i pugliesi reagiscono con i gol di Ronco e Longo nella ripresa.
Risultati
Atalanta U23–Audace Cerignola 3-2 (3’ Levak, 12’ Cortinovis – 46’ Vitale, 50’ Parlato – 78’ aut. Gasbarro)
Catania–Casertana 0-0
Monopoli–Casarano 2-1 (45’ rig. Chiricò – 57’ Ronco, 63’ Longo)
La classifica aggiornata
Benevento — 73 punti
Catania — 61 punti
Cosenza — 56 punti
Salernitana — 54 punti
Crotone — 51 punti
Casertana — 50 punti
Monopoli — 47 punti
Audace Cerignola — 45 punti
Potenza — 40 punti
Casarano — 40 punti
Altamura — 40 punti
Atalanta U23 — 38 punti
Cavese — 34 punti
Sorrento — 33 punti
Latina — 32 punti
Picerno — 31 punti
Giugliano — 28 punti
Siracusa — 24 punti
Trapani — 23 punti
Foggia — 22 punti