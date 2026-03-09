Serie C Girone B: vittorie per Ascoli e Perugia, colpo esterno dell’Arezzo. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
file5 (67)

Si chiudono le gare del Girone B di Serie C con successi importanti per Ascoli e Perugia, mentre l’Arezzo conquista tre punti preziosi in trasferta. L’Ascoli supera il Ravenna per 2-0 grazie alle reti di Gabriele Gori in avvio di ripresa e di Francesco Galuppini nel recupero.

Vittoria esterna invece per l’Arezzo, che passa sul campo del Campobasso grazie al gol di Iaccarino al 77’. Successo convincente anche per il Perugia, che batte 2-1 il Pontedera con una doppietta di Daniele Montevago, a segno nel primo tempo e poi nella ripresa.


Risultati

Ascoli–Ravenna 2-0 (48’ Gori, 92’ Galuppini)

Campobasso–Arezzo 0-1 (77’ Iaccarino)

Perugia–Pontedera 2-1 (29’, 82’ Montevago)

La classifica aggiornata

Arezzo — 66 punti

Ascoli — 62 punti

Ravenna — 57 punti

Pianese — 43 punti

Ternana — 42 punti

Campobasso — 42 punti

Gubbio — 42 punti

Pineto — 42 punti

Juventus U23 — 42 punti

Vis Pesaro — 39 punti

Livorno — 36 punti

Forlì — 34 punti

Carpi — 33 punti

Guidonia — 32 punti

Perugia — 30 punti

Torres — 29 punti

Sambenedettese — 28 punti

Bra — 26 punti

Pontedera — 18 punti

Rimini — 0 punti

