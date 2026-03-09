Serie C Girone B: vittorie per Ascoli e Perugia, colpo esterno dell’Arezzo. La classifica aggiornata
Si chiudono le gare del Girone B di Serie C con successi importanti per Ascoli e Perugia, mentre l’Arezzo conquista tre punti preziosi in trasferta. L’Ascoli supera il Ravenna per 2-0 grazie alle reti di Gabriele Gori in avvio di ripresa e di Francesco Galuppini nel recupero.
Vittoria esterna invece per l’Arezzo, che passa sul campo del Campobasso grazie al gol di Iaccarino al 77’. Successo convincente anche per il Perugia, che batte 2-1 il Pontedera con una doppietta di Daniele Montevago, a segno nel primo tempo e poi nella ripresa.
Risultati
Ascoli–Ravenna 2-0 (48’ Gori, 92’ Galuppini)
Campobasso–Arezzo 0-1 (77’ Iaccarino)
Perugia–Pontedera 2-1 (29’, 82’ Montevago)
La classifica aggiornata
Arezzo — 66 punti
Ascoli — 62 punti
Ravenna — 57 punti
Pianese — 43 punti
Ternana — 42 punti
Campobasso — 42 punti
Gubbio — 42 punti
Pineto — 42 punti
Juventus U23 — 42 punti
Vis Pesaro — 39 punti
Livorno — 36 punti
Forlì — 34 punti
Carpi — 33 punti
Guidonia — 32 punti
Perugia — 30 punti
Torres — 29 punti
Sambenedettese — 28 punti
Bra — 26 punti
Pontedera — 18 punti
Rimini — 0 punti