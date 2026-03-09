Serie A: la Lazio vince nel finale, Sassuolo battuto 2-1. La classifica aggiornata

Una partita intensa e combattuta quella tra Lazio e Sassuolo, conclusa con la vittoria dei biancocelesti per 2-1. La Lazio era partita forte, sbloccando il risultato già al 2’ con Daniel Maldini, bravo a sfruttare un rimbalzo in area e a battere il portiere.

Il Sassuolo ha reagito e al 35’ ha trovato il pareggio con Armand Laurienté, servito da Kristian Thorstvedt, che ha infilato il portiere biancoceleste con un tiro preciso nel sette. La squadra di Maurizio Sarri ha provato a reagire con occasioni di Mattia Zaccagni e Gustav Isaksen, ma la difesa del Sassuolo ha tenuto fino ai minuti finali.





La rete decisiva arriva nei secondi di recupero: al 90+2’ Matteo Cancellieri serve con un passaggio morbido Adam Marusic, che di testa insacca sotto la traversa e regala i tre punti alla Lazio. Una vittoria che consente ai biancocelesti di conquistare una preziosa vittoria casalinga e interrompere le velleità del Sassuolo.

Inter — 67 punti

Milan — 60 punti

Napoli — 56 punti

Como — 51 punti

Roma — 51 punti

Juventus — 50 punti

Atalanta — 46 punti

Bologna — 39 punti

Sassuolo — 38 punti

Lazio — 37 punti

Udinese — 36 punti

Parma — 34 punti

Genoa — 30 punti

Cagliari — 30 punti

Torino — 30 punti

Lecce — 27 punti

Fiorentina — 25 punti

Cremonese — 24 punti

Verona — 18 punti

Pisa — 15 punti