Serie A: la Lazio vince nel finale, Sassuolo battuto 2-1. La classifica aggiornata
Una partita intensa e combattuta quella tra Lazio e Sassuolo, conclusa con la vittoria dei biancocelesti per 2-1. La Lazio era partita forte, sbloccando il risultato già al 2’ con Daniel Maldini, bravo a sfruttare un rimbalzo in area e a battere il portiere.
Il Sassuolo ha reagito e al 35’ ha trovato il pareggio con Armand Laurienté, servito da Kristian Thorstvedt, che ha infilato il portiere biancoceleste con un tiro preciso nel sette. La squadra di Maurizio Sarri ha provato a reagire con occasioni di Mattia Zaccagni e Gustav Isaksen, ma la difesa del Sassuolo ha tenuto fino ai minuti finali.
La rete decisiva arriva nei secondi di recupero: al 90+2’ Matteo Cancellieri serve con un passaggio morbido Adam Marusic, che di testa insacca sotto la traversa e regala i tre punti alla Lazio. Una vittoria che consente ai biancocelesti di conquistare una preziosa vittoria casalinga e interrompere le velleità del Sassuolo.
Inter — 67 punti
Milan — 60 punti
Napoli — 56 punti
Como — 51 punti
Roma — 51 punti
Juventus — 50 punti
Atalanta — 46 punti
Bologna — 39 punti
Sassuolo — 38 punti
Lazio — 37 punti
Udinese — 36 punti
Parma — 34 punti
Genoa — 30 punti
Cagliari — 30 punti
Torino — 30 punti
Lecce — 27 punti
Fiorentina — 25 punti
Cremonese — 24 punti
Verona — 18 punti
Pisa — 15 punti