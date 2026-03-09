Serie C Girone C: Atalanta U23 in vantaggio, pari senza gol tra Catania e Casertana
Nel Girone C, l’Atalanta U23 conduce 2-0 contro l’Audace Cerignola già nel primo tempo, mostrando grande incisività offensiva. Catania e Casertana invece rimangono sullo 0-0 dopo i primi 45 minuti, con poche occasioni nitide per entrambe le squadre. Sorprendente il vantaggio esterno del Casarano contro il Monopoli, che chiude la prima frazione sull’1-0 grazie a una rete decisiva.
Atalanta U23 Audace Cerignola 2 – 0
Catania – Casertana 0-0
Monopoli – Casarano 0-1