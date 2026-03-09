Serie C Girone C: Atalanta U23 in vantaggio, pari senza gol tra Catania e Casertana

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
file2 - 2026-03-09T210429.841

Nel Girone C, l’Atalanta U23 conduce 2-0 contro l’Audace Cerignola già nel primo tempo, mostrando grande incisività offensiva. Catania e Casertana invece rimangono sullo 0-0 dopo i primi 45 minuti, con poche occasioni nitide per entrambe le squadre. Sorprendente il vantaggio esterno del Casarano contro il Monopoli, che chiude la prima frazione sull’1-0 grazie a una rete decisiva.

Atalanta U23 Audace Cerignola 2 – 0
Catania – Casertana 0-0
Monopoli – Casarano 0-1


Altre notizie

file3 - 2026-03-09T210949.140

Serie C Girone B: Perugia avanti sul Pontedera. Pareggi senza gol per Ascoli e Campobasso

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
Screenshot 2026-03-09 172514

Gestire lo Stress durante le Stagioni Agonistiche di Calcio

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
Antonini contro Giove del Taranto

Serie C, stangata sul Trapani: altri 5 punti di penalizzazione e multa

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
binda

Binda sul Trapani a rischio esclusione: «Esistono delle regole, se non le rispetti le conseguenze sono queste»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
file10 (15)

Serie C Girone C, Cavese-Picerno 2-0: doppia gioia nel finale. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 8, 2026
file9 (19)

Serie C Girone B, Ternana-Gubbio 0-1: decide Ghirardello. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 8, 2026
649238449_18572736817062190_7818255598704224900_n

Serie C girone A: vince il Cittadella sulla Pro Vercelli, pari a reti bianche tra Brescia e Triestina. I risultati finali e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
Curva_locali_stadio_Trapani

Trapani, sciopero della tifoseria: la società chiude la Curva Nord

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
Screenshot 2026-03-05 223300

Serie C girone C: il Catania cade a Benevento, il Cerignola cala il poker al Trapani. I risultati finali e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
Screenshot 2026-03-05 212357

Serie C girone C: Cerignola avanti 3-1 sul Trapani, pari tra Benevento e Catania dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
Screenshot 2026-03-04 092334

Calaiò: «Catania e Napoli piazze simili. Da palermitano scegliere i rossazzurri non fu semplice»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
Screenshot 2026-03-01 192921

Serie C girone B: vincono Gubbio e Campobasso, pari tra Arezzo e Ravenna. I risultati finali e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

file2 - 2026-03-09T210429.841

Serie C Girone C: Atalanta U23 in vantaggio, pari senza gol tra Catania e Casertana

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
file3 - 2026-03-09T210949.140

Serie C Girone B: Perugia avanti sul Pontedera. Pareggi senza gol per Ascoli e Campobasso

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
file1 - 2026-03-09T204935.802

Sampdoria, Lombardo pronto a guidare la squadra contro il Venezia

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
palermo empoli 3-2 (67) dionisi candela

Empoli: riflessioni su Dionisi: Caserta possibile sostituto

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
Screenshot 2026-03-09 172514

Gestire lo Stress durante le Stagioni Agonistiche di Calcio

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026