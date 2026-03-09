Serie C Girone B: Perugia avanti sul Pontedera. Pareggi senza gol per Ascoli e Campobasso

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
file3 - 2026-03-09T210949.140

Nel Girone B della Serie C, i primi tempi delle gare odierne hanno mostrato risultati contrastanti. Ad Ascoli, i padroni di casa e il Ravenna si sono fermati sullo 0-0, così come Campobasso e Arezzo, che hanno chiuso la prima frazione senza reti.

Invece il Perugia è riuscito a sbloccare la propria partita contro il Pontedera, chiudendo i primi 45 minuti avanti 1-0 grazie a una rete che mette subito in discesa il match dei biancorossi.


Serie C Girone B
Ascoli Ravenna 0-0
Campobasso – Arezzo 0-0
Perugia – Pontedera 1-0

Altre notizie

Screenshot 2026-03-09 172514

Gestire lo Stress durante le Stagioni Agonistiche di Calcio

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
Antonini contro Giove del Taranto

Serie C, stangata sul Trapani: altri 5 punti di penalizzazione e multa

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
binda

Binda sul Trapani a rischio esclusione: «Esistono delle regole, se non le rispetti le conseguenze sono queste»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
file10 (15)

Serie C Girone C, Cavese-Picerno 2-0: doppia gioia nel finale. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 8, 2026
file9 (19)

Serie C Girone B, Ternana-Gubbio 0-1: decide Ghirardello. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 8, 2026
649238449_18572736817062190_7818255598704224900_n

Serie C girone A: vince il Cittadella sulla Pro Vercelli, pari a reti bianche tra Brescia e Triestina. I risultati finali e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
Curva_locali_stadio_Trapani

Trapani, sciopero della tifoseria: la società chiude la Curva Nord

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
Screenshot 2026-03-05 223300

Serie C girone C: il Catania cade a Benevento, il Cerignola cala il poker al Trapani. I risultati finali e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
Screenshot 2026-03-05 212357

Serie C girone C: Cerignola avanti 3-1 sul Trapani, pari tra Benevento e Catania dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
Screenshot 2026-03-04 092334

Calaiò: «Catania e Napoli piazze simili. Da palermitano scegliere i rossazzurri non fu semplice»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
Screenshot 2026-03-01 192921

Serie C girone B: vincono Gubbio e Campobasso, pari tra Arezzo e Ravenna. I risultati finali e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
file8 (26)

Serie C Girone B: Ascoli batte Carpi 3-0, pari tra Sambenedettese e Livorno. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 28, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

file3 - 2026-03-09T210949.140

Serie C Girone B: Perugia avanti sul Pontedera. Pareggi senza gol per Ascoli e Campobasso

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
file1 - 2026-03-09T204935.802

Sampdoria, Lombardo pronto a guidare la squadra contro il Venezia

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
palermo empoli 3-2 (67) dionisi candela

Empoli: riflessioni su Dionisi: Caserta possibile sostituto

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
Screenshot 2026-03-09 172514

Gestire lo Stress durante le Stagioni Agonistiche di Calcio

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
Gattuso

Mondiale 2026, la Fifa pensa alle liste, l’Italia solo all’Irlanda del Nord

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026