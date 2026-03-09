Serie C Girone B: Perugia avanti sul Pontedera. Pareggi senza gol per Ascoli e Campobasso

Nel Girone B della Serie C, i primi tempi delle gare odierne hanno mostrato risultati contrastanti. Ad Ascoli, i padroni di casa e il Ravenna si sono fermati sullo 0-0, così come Campobasso e Arezzo, che hanno chiuso la prima frazione senza reti.

Invece il Perugia è riuscito a sbloccare la propria partita contro il Pontedera, chiudendo i primi 45 minuti avanti 1-0 grazie a una rete che mette subito in discesa il match dei biancorossi.





Serie C Girone B

Ascoli Ravenna 0-0

Campobasso – Arezzo 0-0

Perugia – Pontedera 1-0

