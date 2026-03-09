Sampdoria, Lombardo pronto a guidare la squadra contro il Venezia

La Sampdoria riparte da una soluzione interna dopo l’esonero della coppia Gregucci-Foti. In vista della prossima sfida di campionato contro il Venezia, infatti, la squadra blucerchiata dovrebbe essere guidata in panchina da Attilio Lombardo.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club ligure ha deciso di affidarsi temporaneamente all’ex bandiera doriana, che faceva già parte dello staff tecnico come collaboratore. Lombardo ha già diretto l’allenamento odierno, in attesa di eventuali decisioni definitive da parte della società.





Nelle ultime ore la Sampdoria aveva valutato anche altre ipotesi per la panchina, tra cui un possibile ritorno di Beppe Iachini. Alla fine però la dirigenza ha preferito puntare su una soluzione immediata, considerando il poco tempo a disposizione da qui al termine della stagione.

La Sampdoria, attualmente quintultima in classifica e in zona playout, sarà attesa da tre partite nel giro di sette giorni contro Venezia, Carrarese e Avellino prima della sosta per le nazionali. Obiettivo immediato: tornare a fare punti per allontanarsi dalle zone più calde della classifica.