Sampdoria, Lombardo pronto a guidare la squadra contro il Venezia

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
file1 - 2026-03-09T204935.802

La Sampdoria riparte da una soluzione interna dopo l’esonero della coppia Gregucci-Foti. In vista della prossima sfida di campionato contro il Venezia, infatti, la squadra blucerchiata dovrebbe essere guidata in panchina da Attilio Lombardo.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club ligure ha deciso di affidarsi temporaneamente all’ex bandiera doriana, che faceva già parte dello staff tecnico come collaboratore. Lombardo ha già diretto l’allenamento odierno, in attesa di eventuali decisioni definitive da parte della società.


Nelle ultime ore la Sampdoria aveva valutato anche altre ipotesi per la panchina, tra cui un possibile ritorno di Beppe Iachini. Alla fine però la dirigenza ha preferito puntare su una soluzione immediata, considerando il poco tempo a disposizione da qui al termine della stagione.

La Sampdoria, attualmente quintultima in classifica e in zona playout, sarà attesa da tre partite nel giro di sette giorni contro Venezia, Carrarese e Avellino prima della sosta per le nazionali. Obiettivo immediato: tornare a fare punti per allontanarsi dalle zone più calde della classifica.

Altre notizie

palermo empoli 3-2 (67) dionisi candela

Empoli: riflessioni su Dionisi: Caserta possibile sostituto

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
bedin (1)

Serie B, Bedin: «Ci aspetta un finale di stagione entusiasmante»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
GRAVINA BEDIN

Serie B, Bedin difende il VAR: «Più vantaggi che problemi, ha ridotto gli errori»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
palermo empoli 3-2 (8) inzaghi dionisi

Pedullà: “Empoli, Dionisi rischia. Oggi la decisione”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
artistico.51251

Spezia, interesse del Bologna per Artistico e Comotto

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
Il presidente furioso dopo il ko del Pescara

Pescara, Sebastiani: «Col Frosinone se non gli danno il rigore finiva in un altro modo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
gregucci sampdoria

Di Marzio: “Sampdoria, esonerati Gregucci e Foti”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
Screenshot 2026-03-09 082640

Sampdoria, incubo Serie C: caos in panchina. Il sogno Mancini, Brunori flop e nervoso

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
Screenshot 2026-03-09 064333

La Nazione: “La Carrarese gioca, ma il Palermo segna. Pohjanpalo fa crollare i sogni degli azzurri”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
Tullio-Calzone-1024x575

Strategia Inzaghi. Il punto di giornata in Serie B

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
file8 (27)

Serie B, Mantova-Juve Stabia 2-0: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 8, 2026
file7 (36)

Serie B, Frosinone-Sampdoria 3-0: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 8, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

file1 - 2026-03-09T204935.802

Sampdoria, Lombardo pronto a guidare la squadra contro il Venezia

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
palermo empoli 3-2 (67) dionisi candela

Empoli: riflessioni su Dionisi: Caserta possibile sostituto

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
Screenshot 2026-03-09 172514

Gestire lo Stress durante le Stagioni Agonistiche di Calcio

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
Gattuso

Mondiale 2026, la Fifa pensa alle liste, l’Italia solo all’Irlanda del Nord

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
Screenshot 2026-03-09 165923

Monza-Palermo, la decisione dell’Osservatorio: biglietti per i siciliani solo nel settore ospiti

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026