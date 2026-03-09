Empoli: riflessioni su Dionisi: Caserta possibile sostituto

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
palermo empoli 3-2 (67) dionisi candela

L’Empoli riflette sul futuro della panchina dopo il lungo periodo senza vittorie in Serie B. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, la posizione di Alessio Dionisi, sarebbe sempre più in bilico.

La formazione toscana non vince dallo scorso 10 gennaio, quando si impose sul campo del Cesena FC. Da quel momento sono arrivati quattro pareggi e sei sconfitte, l’ultima domenica sul campo del Catanzaro, dove gli azzurri sono stati rimontati.


Un rendimento che ha spinto la dirigenza dell’Empoli ad avviare alcune riflessioni sulla guida tecnica. Dionisi era tornato in panchina lo scorso 16 ottobre per sostituire Guido Pagliuca, ma i risultati recenti potrebbero portare a un nuovo cambio.

Sempre secondo Tuttomercatoweb, in caso di esonero il nome che circola per la panchina sarebbe quello di Fabio Caserta, allenatore che fino al 26 novembre scorso era alla guida del Bari. Il club starebbe quindi valutando la situazione nelle prossime ore.

