Serie A: pari a reti inviolate tra Fiorentina e Inter all’intervallo

Termina il primo tempo del match di recupero tra Fiorentina e Inter per il campionato di Serie A. Occasioni da ambo i lati, ma con nessuna della due formazioni che riesce a sbloccare la gara. Parte benissimo l’Inter che prova subito ad avanzare in zona offensiva, la viola, però, si difende alla grande e va vicino alla rete con Kean: colpo di testa ravvicinato parato da Sommer. Si chiude il primo tempo con un gol annullato, in netto fuorigioco, a Carlos Augusto. All’intervallo è 0-0.

