Palermo, Pohjanpalo: «Addio al Venezia? Ricevuto risposte comprensive. Accoglienza tifosi rosa incredibile»

Joel Pohjanpalo, dopo la presentazione dinanzi alla stampa locale, ha rilasciato un’intervista a “yle.fi” testata finlandese che ha voluto esporre le proprie domande in merito al trasferimento del centravanti dal Venezia ai rosanero.

«Abbiamo fatto avanti e indietro parecchio. In Italia si parlava spesso di soap opera. A volte sembrava che tutto fosse in gioco, altre volte pareva non ci fosse alcuna speranza che il trasferimento si concretizzasse. Sono rimasto in contatto con i presidenti di Venezia e Palermo, discutendo delle possibilità e cercando la soluzione migliore per tutti. Venezia? Quando ho salutato il club e i tifosi del Venezia, ho ricevuto molte risposte comprensive. Tutti hanno augurato buona fortuna a Palermo, elogiando quanto fatto insieme a Venezia».

«Perché questa scelta? Quando un club decide di investire su un giocatore trentenne con un contratto di quattro anni e mezzo, è una cosa significativa. Non si può negare che sia stato facile accettare, considerata la rilevanza finanziaria dell’accordo. E l’accoglienza dei tifosi rosanero? È stata incredibile. Palermo mi ha voluto come uno dei suoi leader, ed è stato uno dei motivi principali che mi hanno spinto a venire qui».

«Per quanto riguarda il nuovo tecnico della nazionale finlandese, mi ha chiesto se fossi ancora disponibile per Huuhkajat. Non ho mai pensato di smettere di giocare per la nazionale. L’allenatore si aspetta molto da me: gol e un contributo decisivo per il successo della squadra».