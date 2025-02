Possanzini presenta Mantova-Sassuolo: «Dobbiamo prepararla nei minimi dettagli»

In vista della prossima sfida di campionato tra Mantova e Sassuolo, è intervenuto l’attuale tecnico del Mantova Possanzini per presentare il match:

«Sarà una partita difficilissima, ma quando giochi contro la migliore le motivazioni vengono da sole. Dobbiamo prepararla nei minimi dettagli, ma sotto il profilo mentale è bello giocarla. Vogliamo rifarci dopo la sconfitta col Modena e affrontiamo la gara con tranquillità, perché sappiamo cosa fare. Speriamo di riuscirci. Alcune cose non sono andate bene e ci stiamo lavorando. Dobbiamo migliorare nella gestione delle ripartenze quando perdiamo palla. Il Modena si chiudeva e poi ripartiva velocemente, smarcandosi preventivamente. I giocatori che non partecipano alla manovra devono essere più attenti e pronti a reagire. In quella gara abbiamo creato tante occasioni, tirando molto in porta, ma dobbiamo migliorare nella precisione delle conclusioni. Siamo stati anche sfortunati in alcuni episodi. Identità? Non ci snatureremo mai. Non ci metteremo dietro a sperare di non prendere gol. Dobbiamo continuare con la nostra identità, anche se servono alcune modifiche e maggiore attenzione. La crescita passa attraverso errori, a volte anche ripetuti. Ma il nostro obiettivo è fare le partite sempre per vincere e non cambieremo mai. Mercato? Sono convinto che possiamo salvarci con questi giocatori. Non abbiamo acquistato tanto per farlo, perché non avrebbe senso. Sarebbe come comprare un paio di jeans quando hai già l’armadio pieno. Inoltre, i giocatori che ci interessavano e che potevano davvero fare la differenza erano fuori dal nostro budget. Le altre squadre si sono rinforzate? Sulla carta sì, ma bisogna vedere in campo. Ognuno segue le proprie strategie in base alle possibilità e alla propria idea di calcio. Io volevo prendere Messi, ma non posso».