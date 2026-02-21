Serie A: pari a reti bianche tra Cagliari e Lazio dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
Screenshot 2026-02-21 213658

Vanno al riposo sul risultato di 0-0 Cagliari e Lazio, nel match valevole per la 26a giornata del campionato di Serie A 2025/26. Prima frazione di gioco equilibrato, con l’incontro che non ha ancora trovato un padrone.

Iniziano bene l’incontro i padroni di casa, che al 14′ vanno vicini al gol del vantaggio con il palo colpito da Ze Pedro. Al 24′ ci riprovano i rossoblù, stavolta con Adopo che stacca di testa con la sfera che sfiora il palo alla sinistra di Provedel.

La gara fa fatica a decollare, con le due squadre che non riescono a rendersi particolarmente pericolose e terminano il primo tempo sul risultato di 0-0

