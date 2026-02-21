Sampdoria, Gregucci dopo la sconfitta con il Mantova: «Abbiamo fatto dei passi indietro»

In seguito al match tra Mantova e Sampdoria, vinto dai biancorossi sul risultato di 2-1, ha analizzato l’incontro in conferenza stampa il tecnico dei blucerchiati, Angelo Gregucci, non nascondendo tutta la sua delusione per la sconfitta maturata.

«Il primo tempo è stato buono, il secondo molto meno. Ci abbiamo lasciato il risultato con la prestazione nel secondo tempo. Io l’ho sempre detto e continuerò a dirlo: il campionato è veramente difficile. Dobbiamo riserrare le fila e ricompattarci; mi dispiace perché potevamo gestire meglio la partita»

Gregucci ha poi aggiunto: «Siamo la Sampdoria, al netto dei vecchi e dei nuovi: è antipatico fare questo tipo di distinzioni. In Serie B non passeggi con nessuno, nel secondo tempo abbiamo fatto dei passi indietro. Io profeta di sventure? Conosco il campionato, nessun profeta»

E sul gol incassato: «Abbiamo aperto troppo la partita, dovevamo tenerla più in controllo. Siamo stati noi che poi l’abbiamo perso il controllo. Potevamo difendere meglio sul gol subito: Bragantini ce ne ha messi in fila parecchi prima di calciare»

Infine, sull’obiettivo da raggiungere, il tecnico non ha dubbi: «Io l’ho detto a più riprese: siamo folli se pensiamo a qualcosa di diverso dalla salvezza! Noi parliamo di vita o di morte ogni domenica»