Cesena-Spezia, Mignani: «Prendiamo gol con troppa facilità»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
MIGNANI

In seguito al match tra Cesena e Spezia, vinto con il risultato di 3-2 dagli uomini di Donadoni, ha analizzato l’incontro durante la conferenza stampa post partita l’allenatore dei bianconeri, Michele Mignani.

«Abbiamo perso e prendiamo gol con grande facilità pur non concedendo molto all’avversario – ha dichiarato il tecnico-. Chi ha visto la partita oggi dice che il Cesena ha perso e ha preso tre gol senza concedere tanto allo Spezia.»

Mignani ha poi aggiunto: «È un demerito, per forza di cose, e deve essere motivo di riflessione. Il risultato di oggi è ingiusto perché la squadra crea e produce»

Il tecnico ha inoltre commentato la scelta del VAR di annullare il terzo gol dei suoi: «Non so rispondere su cosa abbia fatto l’arbitro sul terzo gol. Ha fatto continuare l’azione, ha fischiato fallo per il Cesena e poi è andato a rivederlo. A me non cambia. Se fischiava fallo finiva 2-2 o magari perdevamo comunque. Non mi spiego niente e accetto ciò che avviene»

 

 

 

