Serie A: all’Unipol Domus termina 0-0 tra Cagliari e Lazio. La classifica aggiornata
Termina sul risultato di 0-0 il match tra Cagliari e Lazio, valevole per la 26a giornata del campionato di Serie A 2025-26. Un incontro con poche emozioni, dove nessuna delle due squadre è riuscita a trovare il gol vittoria.
Iniziano bene l’incontro i padroni di casa, che al 14′ vanno vicini al gol del vantaggio con il palo colpito da Ze Pedro. Al 24′ ci riprovano i rossoblù, stavolta con Adopo che stacca di testa con la sfera che sfiora il palo alla sinistra di Provedel.
Ad inizio ripresa le squadre faticano a rendersi particolarmente pericolose. Al 69′ arriva la rete del vantaggio per la formazione di mister Pisacane, ma l’arbitro annulla per posizione di fuorigioco. Nel finale di gara i padroni di casa restano in 10 uomini a causa dell’espulsione di Mina, riuscendo ugualmente a portare a casa un importante pareggio.
Continua il momento no della Lazio, che continua ad allontanarsi dalla zona europa. Mentre, sale a quota 29 punti il Cagliari. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Inter – 64
Milan – 54
Napoli – 50
Roma – 47
Juventus – 46
Como – 45
Atalanta – 42
Sassuolo – 35
Lazio – 34
Bologna – 33
Udinese – 32
Parma – 29
Cagliari – 29
Torino – 27
Genoa – 24
Cremonese – 24
Lecce – 24
Fiorentina – 21
Pisa – 15
Verona – 15