Palermo-Südtirol 3-0, emozioni e spettacolo: rivivi la fotogallery del match

Alessandra Lo Monaco Febbraio 21, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (137)

Una vittoria netta, una cornice da grande occasione e un Barbera che ancora una volta si conferma fortino rosanero. Il Palermo supera il Südtirol con un secco 3-0 e continua la sua marcia in campionato, centrando l’ottava vittoria consecutiva in casa e il 14° risultato utile di fila.

Dalla freddezza di Pohjanpalo dal dischetto alla magia di Le Douaron, fino al pallonetto di Ceccaroni che ha chiuso definitivamente i conti: ogni istante del match è stato catturato nei nostri scatti esclusivi.

Rivivi le emozioni della sfida attraverso la nostra fotogallery: l’esultanza dei giocatori, l’abbraccio sotto la curva, la carica dei tifosi sugli spalti e i momenti chiave della partita.

Scorri le immagini e lasciati trasportare dall’atmosfera del “Renzo Barbera”. Il Palermo corre, il sogno continua.

