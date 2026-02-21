Serie B: il Monza batte 1-0 la Carrarese e conquista il secondo posto. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
Screenshot 2026-02-21 212701

Allo “Stadio dei Marmi”, si conclude il match tra Carrarese e Monza, valevole per la 26a giornata del campionato di Serie BKT 2025/26. Portano a casa i tre punti i brianzoli, dopo un incontro combattuto vinto sul risultato di 1-0.

Comincia meglio il match la formazione ospite, che al 17′ va subito vicina al gol del vantaggio con un cross rasoterra potente di Obiang su cui Lucchesi non arriva a deviare a rete da due metri. Al 34′ ci provano anche i toscani, con un colpo di testa di Illanes che termina di poco sopra la traversa.

Nella ripresa i brianzoli prendono in mano l’incontro, trovando al 49′ la rete che sblocca il match con una punizione di Hernani su cui Bleve manca la parata. La formazione di Calabro reagisce e due minuti più tardi va vicina alla rete del pari con un sinistro di Abiuso che termina sull’esterno della rete.

Al 76′ arriva il raddoppio dei biancorossi firmato da Bakoune, ma il VAR annulla per un tocco di mano da parte dell’esterno polacco. Nel finale la formazione di Paolo Bianco gestisce bene il vantaggio, portando a casa i tre punti.

Con questa vittoria il Monza conquista il secondo posto in classifica, salendo a quota 54 punti e restando a +3 dal Palermo. Di seguito la classifica aggiornata:

Venezia – 56

Monza – 54

Frosinone – 53

Palermo – 51

Catanzaro – 44

Modena – 40

Juve Stabia – 38

Cesena – 37

Südtirol – 33

Empoli – 30

Carrarese – 30

Padova – 30

Sampdoria – 29

Avellino – 28

Mantova – 26

Reggiana – 25

Spezia – 25

Entella – 25

Bari – 22

Pescara – 18

