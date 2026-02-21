Venezia-Pescara, Adorante: «Ci siamo messi in difficoltà da soli»

In seguito al match vinto con il risultato di 3-2 dal Venezia sul Pescara, ha analizzato l’incontro nella conferenza stampa post partita il centravanti dei lagunari, Andrea Adorante.

«Abbiamo commesso tanti errori sotto porta e potevamo già chiudere la partita nel primo tempo – ha dichiarato il centravanti -. Ci siamo messi in difficoltà da soli, ma è importante aver dato la nostra risposta sia nel primo tempo che nel secondo e, soprattutto, portare a casa la vittoria»

Adorante ha poi sottolineato i progressi della squadra: «Questa squadra ha fatto dei passi in avanti, con una mentalità che fa la differenza soprattutto in questa parte finale di campionato, dove tutte le squadre lottano per i propri obiettivi»

Il centravanti ha inoltre concesso un plauso all’estremo difensore avversario: «Merito anche al portiere del Pescara, che ha fatto delle belle parate, ma noi dovevamo e potevamo fare di più. Serviva più cattiveria sotto porta»

Infine, uno sguardo al suo momento personale e agli obiettivi futuri: «Cerco di arrivare e superare i gol dell’anno scorso, ma quello che conta di più sono gli obiettivi di squadra»