Padova-Bari, Di Mariano: «Per salvarci queste partite vanno vinte»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
Screenshot 2026-02-21 205708

In seguito al match tra Padova e Bari, terminato sul risultato di 1-1, ha analizzato l’incontro durante la conferenza stampa post partita l’esterno d’attacco biancoscudato, l’ex rosa Francesco Di Mariano.

«Se ci si vuole salvare senza arrivare col fiato e fino all’ultima giornata, queste partite in casa bisogna vincerle – ha dichiarato -. Abbiamo avuto la possibilità di raddoppiare, purtroppo non ci siamo riusciti e il Bari poi è tornato fuori»

Di Mariano ha poi commentato la sua intesa con Barreca, terzino sinistro dei biancoscudati: «È ottima, abbiamo vissuto una grande stagione a Lecce insieme e lo conosco benissimo. Mi piace dialogare con la prima punta, col centrocampista, con l’esterno basso. Mi interessava vincere, voglio salvarmi e stare sereno il prima possibile»

E alla domanda sull’interesse del Bari nei suoi confronti durante il calciomercato invernale, risponde: «Si è vero, ma non voglio rispondere sul mio passato leccese»

Infine, uno sguardo al prossimo match contro il Modena, sua ex squadra: «Ho un buonissimo rapporto con Sottil, con i miei ex compagni, è stata fatta una scelta e pur non condividendola ci siamo separati. Ma sul campo saremo nemici»

