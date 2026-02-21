Venezia-Pescara, Stroppa: «Dovevamo essere più equilibrati, commessi errori gratuiti»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
Stroppa-ve-1-650x344

In seguito al match vinto con il risultato di 3-2 sul Pescara, ha analizzato l’incontro in conferenza stampa il tecnico dei lagunari, Giovanni Stroppa, non del tutto soddisfatto della prestazione della sua formazione nonostante i tre punti conquistati.

«Oggi abbiamo sofferto e fatto dei regali agli avversari, ma era fondamentale portare a casa i tre punti – ha dichiarato il tecnico – Abbiamo commesso errori gratuiti in fase difensiva».

L’allenatore dei lagunari ha poi valutato la prestazione di chi è entrato a partita in corso: «Chi non gioca si fa sempre trovare pronto: credo di aver fatto i cambi giusti»

Stroppa ha inoltre commentato le occasione che la sua squadra ha avuto per andare in rete: «Non ho neanche contato le nostre palle gol create, perché non siamo stati bravi a sbloccarla subito: siamo andati sotto e abbiamo anche rischiato di subire il secondo gol. Dovevamo essere più equilibrati».

In conclusione il tecnico lancia uno sguardo al futuro, forte di aver consolidato il ruolo da capolista: «Iniziamo la settimana con una classifica molto bella. Nonostante gli errori commessi, lavoreremo per sistemare tutto in vista della prossima partita».

 

 

Altre notizie

Screenshot 2026-02-21 205708

Padova-Bari, Di Mariano: «Per salvarci queste partite vanno vinte»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
Screenshot 2026-02-21 185136

Prossimo avversario Palermo. Pescara, Gorgone: «Servono punti, ora rabbia e coraggio»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
Screenshot 2026-02-21 184632

Prossimo avversario Palermo. Pescara, Bettella: «Siamo vivi, ma c’è grande rammarico»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
01e680e9-fde9-4d69-88e5-eb69c872b4ca

Palermo-Südtirol, Castori: «Rigore discutibile, ha condizionato la gara. Siamo usciti con dignità»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
palermo sudtirol3-0 (6)

Serie B, 26ª giornata: il Palermo vola, il Venezia resta in vetta. Risultati e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
palermo empoli 3-2 (1) Pallone

Serie B LIVE, fine primi tempi: Palermo avanti 2-0, Venezia risponde. Risultati e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
Il calciatore è fuori rosa

Salvini: «Limite agli stranieri in campo, anche in B»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
castori

Corriere dell’Alto Adige: “Südtirol, un bivio a Palermo. Lo spirito positivo di Castori: «Sfida dura e gratificante»”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
d9f4d0a88a

Frosinone-Empoli 2-2, spettacolo allo Stirpe: Ghedjemis e Koutsoupias rispondono a Shpendi. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (90) pallone serie b

Serie B, 26ª giornata: Palermo-Südtirol al Barbera, lotta serrata in vetta. Programma e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
palermo empoli 3-2 (157) fulignati

Petardo vicino a Fulignati, attimi di paura allo Stirpe. Il Frosinone rischia

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
palermo frosinone 0-0 (93) alvini

Frosinone, Alvini dopo il 2-2 con l’Empoli: «Punto importante, percorso straordinario»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-02-21 205708

Padova-Bari, Di Mariano: «Per salvarci queste partite vanno vinte»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
Stroppa-ve-1-650x344

Venezia-Pescara, Stroppa: «Dovevamo essere più equilibrati, commessi errori gratuiti»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
Screenshot 2026-02-21 185136

Prossimo avversario Palermo. Pescara, Gorgone: «Servono punti, ora rabbia e coraggio»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
Screenshot 2026-02-21 184632

Prossimo avversario Palermo. Pescara, Bettella: «Siamo vivi, ma c’è grande rammarico»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
Palermo Sudtirol primo tempo 2-0 (5)

Palermo-Südtirol 3-0, lo show del Barbera: guarda gli highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026