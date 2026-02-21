Venezia-Pescara, Stroppa: «Dovevamo essere più equilibrati, commessi errori gratuiti»

In seguito al match vinto con il risultato di 3-2 sul Pescara, ha analizzato l’incontro in conferenza stampa il tecnico dei lagunari, Giovanni Stroppa, non del tutto soddisfatto della prestazione della sua formazione nonostante i tre punti conquistati.

«Oggi abbiamo sofferto e fatto dei regali agli avversari, ma era fondamentale portare a casa i tre punti – ha dichiarato il tecnico – Abbiamo commesso errori gratuiti in fase difensiva».

L’allenatore dei lagunari ha poi valutato la prestazione di chi è entrato a partita in corso: «Chi non gioca si fa sempre trovare pronto: credo di aver fatto i cambi giusti»

Stroppa ha inoltre commentato le occasione che la sua squadra ha avuto per andare in rete: «Non ho neanche contato le nostre palle gol create, perché non siamo stati bravi a sbloccarla subito: siamo andati sotto e abbiamo anche rischiato di subire il secondo gol. Dovevamo essere più equilibrati».

In conclusione il tecnico lancia uno sguardo al futuro, forte di aver consolidato il ruolo da capolista: «Iniziamo la settimana con una classifica molto bella. Nonostante gli errori commessi, lavoreremo per sistemare tutto in vista della prossima partita».