Prossimo avversario Palermo. Pescara, Gorgone: «Servono punti, ora rabbia e coraggio»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
Il Pescara, prossimo avversario del Palermo, prepara la sfida dell’“Adriatico” con l’amarezza della sconfitta maturata contro il Venezia. A parlare, ai microfoni di Rete8, è stato il tecnico Gorgone, che ha analizzato il momento dei biancazzurri.

«A noi servono punti, peccato. A tratti abbiamo sofferto contro una squadra fortissima. Oggi abbiamo bisogno di punti e dobbiamo essere arrabbiati per questo. Pensiamo alla prossima. Lo 0-2 poteva cambiare la partita. Nel secondo tempo le squadre erano esauste e abbiamo preso il terzo gol nel momento in cui non abbiamo sofferto. Peccato per le occasioni di Acampora e Bettella».

L’allenatore ha poi sottolineato la necessità di trasformare le buone prestazioni in risultati concreti:
«Dobbiamo mettere in campo queste prestazioni contro squadre abbordabili. Se sbagli contro queste squadre puoi essere punito. Abbiamo bisogno di gente che abbia coraggio e che lotti».

Gorgone guarda al finale di stagione con realismo:
«I ragazzi hanno fatto cose buone contro la squadra più forte del campionato. Mancano dieci gare e affronteremo squadre di seconda e terza fascia. Siamo venuti a Venezia per giocare la nostra partita ma i punti sono zero».

Spazio anche alle condizioni fisiche e ai singoli:
«Meazzi ha avuto un taglio sulla gamba, su Valzania non so nulla. Sono contento per Di Nardo. Yeboah ha qualità da categoria superiore».

Infine, il messaggio alla squadra e ai tifosi, in vista anche della sfida contro il Palermo:
«Questa squadra non deve abbattersi mai. Ringrazio i 636 tifosi, ci credono e si vede. Il mio obiettivo è la salvezza e non posso guardare altro. Dobbiamo fare una volata e crederci».

Il Palermo troverà dunque un Pescara determinato e in cerca di punti pesanti, in una gara che si preannuncia intensa e tutt’altro che scontata.

