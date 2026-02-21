Prossimo avversario Palermo. Pescara, Bettella: «Siamo vivi, ma c’è grande rammarico»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
Screenshot 2026-02-21 184632

Il prossimo avversario del Palermo sarà il Pescara, impegnato domenica prossima nel confronto contro i rosanero. I biancazzurri arrivano alla sfida dopo la sconfitta per 3-2 contro il Venezia, una gara che ha lasciato rammarico nello spogliatoio abruzzese.

Ai microfoni di Rete8, Bettella ha analizzato il momento della squadra:
«Grande rammarico, ma abbiamo in mente il nostro obiettivo. Ho preso la palla senza indirizzarla come volevo. Siamo vivi. Abbiamo interpretato la partita in questo modo. Il rammarico è aver preso il 2-1. Sono fiero dei miei compagni che mettono il cuore in tutte le partite».

Il difensore ha sottolineato le difficoltà del primo tempo e la reazione nella ripresa:
«Bisogna essere più attenti, per noi ogni duello è vita o morte. Nel primo tempo abbiamo sofferto molto. Prestazione e atteggiamento ci sono stati. Uscire con un punto sarebbe stato fondamentale».

Infine, l’analisi complessiva della gara:
«Nel primo tempo eravamo messi sui riferimenti. Nel secondo tempo c’è stata un’interpretazione diversa. Abbiamo fatto una grande partita e c’è rammarico per non aver portato a casa un punto».

Il Palermo, reduce da 14 risultati utili consecutivi, troverà dunque un Pescara ferito ma determinato, pronto a giocarsi le proprie chance davanti al pubblico di casa. La corsa alla promozione passa anche dall’Adriatico.

