Serie A, l’Udinese piega il Lecce: finisce 3-2. Pari senza gol tra Parma e Como

Si sono concluse le gare del pomeriggio di Serie A, con l’Udinese protagonista della giornata grazie alla vittoria per 3-2 sul Lecce alla “Dacia Arena”. Successo fondamentale per i friulani, che salgono a quota 15 punti e si portano a ridosso delle zone europee.

Serviva una vittoria all’Udinese per ritrovare fiducia dopo una fase di appannamento, e la risposta è arrivata. Battuto il Lecce per 3-2 al termine di una gara combattuta e intensa, che premia la maggiore concretezza della squadra di Runjaic. Gli ospiti, invece, si svegliano troppo tardi e pagano anche alcune scelte iniziali non particolarmente felici.

Primo tempo a tinte bianconere

Dopo un avvio equilibrato, i friulani prendono in mano le operazioni e al 16’ passano in vantaggio: Karlstrom sfrutta una disattenzione della difesa salentina e trafigge Falcone con un sinistro preciso. Quattro minuti dopo è ancora l’Udinese a sfiorare il raddoppio con Zaniolo, che centra la traversa.

Il Lecce fatica a reagire, mentre i bianconeri controllano il gioco e raddoppiano al 37’: azione insistita sulla sinistra, Veiga crossa in area e Davis, vincendo il duello aereo con Tiago Gabriel, insacca di testa alle spalle di Falcone. Primo tempo dominato e friulani avanti 2-0 all’intervallo.

Berisha non basta ai salentini

Nella ripresa Di Francesco tenta la scossa con gli ingressi di Banda e N’Dri, ma la mossa non porta i risultati sperati. Il Lecce riesce comunque a riaprire la gara al 59’ grazie a una punizione magistrale di Berisha, complice un Okoye non impeccabile. I salentini prendono coraggio, ma l’Udinese regge l’urto.

Al 65’ Runjaic sostituisce Davis con Buksa, mossa che si rivelerà decisiva nel finale. Dopo un’autorete sfortunata di Goglichidze al 71’, che nel tentativo di anticipare Camarda devia nella propria porta, l’Udinese torna sul doppio vantaggio (3-1).

Il Lecce reagisce con orgoglio e accorcia nel recupero ancora con N’Dri, ma è troppo tardi. Finisce 3-2: prima vittoria interna per l’Udinese in questa stagione e classifica che sorride, con i friulani che salgono a 15 punti.

Pomeriggio amaro, invece, per il Lecce, che interrompe la serie di tre risultati utili consecutivi e resta impantanato nella parte bassa della graduatoria.

Risultati finali:

Parma–Como 0-0

Udinese–Lecce 3-2

Classifica aggiornata di Serie A:

Milan – 17

Inter – 15

Napoli – 15

Roma – 15

Bologna – 13

Como – 13

Juventus – 12

Udinese – 12

Atalanta – 11

Sassuolo – 10

Cremonese – 10

Lazio – 8

Cagliari – 8

Torino – 8

Parma – 7

Lecce – 6

Verona – 4

Pisa – 4

Fiorentina – 3

Genoa – 3