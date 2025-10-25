Serie B, i finali della nona giornata: Spezia show, Monza secondo. Pari tra Sampdoria e Frosinone. La classifica aggiornata
Si chiude la nona giornata di Serie B con diversi risultati a sorpresa e una classifica sempre più corta. Il Modena resta in vetta con 21 punti, ma alle sue spalle risale forte il Monza, che supera 3-1 la Reggiana e si porta al secondo posto a quota 17, agganciando il Cesena (1-0 sul Südtirol).
Exploit esterno dello Spezia, che travolge 4-0 l’Avellino al “Partenio-Lombardi”, centrando la prima vittoria stagionale e lasciando l’ultimo posto in classifica. Pari spettacolare tra Sampdoria e Frosinone (1-1) a Marassi, mentre Entella e Pescara chiudono sull’1-1 una gara equilibrata.
Risultati finali (nona giornata):
Avellino–Spezia 0-4
Entella–Pescara 1-1
Monza–Reggiana 3-1
Sampdoria–Frosinone 1-1
Südtirol–Cesena 0-1
Classifica aggiornata di Serie B (dopo 9 giornate):
Modena 21
Monza 17
Cesena 17
Palermo 16
Frosinone 15
Venezia 13
Juve Stabia 13
Reggiana 12
Avellino 12
Carrarese 11
Padova 11
Südtirol 10
Entella 10
Empoli 10
Pescara 7
Catanzaro 6
Spezia 6
Sampdoria 6
Bari 5
Mantova 5
Il Modena resta saldamente al comando, ma la lotta alle sue spalle si accende: Monza e Cesena inseguono a -4, il Palermo scivola in quarta posizione in attesa delle 19:30. In coda si muove lo Spezia, mentre la Sampdoria resta in piena zona retrocessione.