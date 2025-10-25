Serie B, i finali della nona giornata: Spezia show, Monza secondo. Pari tra Sampdoria e Frosinone. La classifica aggiornata

Si chiude la nona giornata di Serie B con diversi risultati a sorpresa e una classifica sempre più corta. Il Modena resta in vetta con 21 punti, ma alle sue spalle risale forte il Monza, che supera 3-1 la Reggiana e si porta al secondo posto a quota 17, agganciando il Cesena (1-0 sul Südtirol).

Exploit esterno dello Spezia, che travolge 4-0 l’Avellino al “Partenio-Lombardi”, centrando la prima vittoria stagionale e lasciando l’ultimo posto in classifica. Pari spettacolare tra Sampdoria e Frosinone (1-1) a Marassi, mentre Entella e Pescara chiudono sull’1-1 una gara equilibrata.

Risultati finali (nona giornata):

Avellino–Spezia 0-4

Entella–Pescara 1-1

Monza–Reggiana 3-1

Sampdoria–Frosinone 1-1

Südtirol–Cesena 0-1

Classifica aggiornata di Serie B (dopo 9 giornate):

Modena 21

Monza 17

Cesena 17

Palermo 16

Frosinone 15

Venezia 13

Juve Stabia 13

Reggiana 12

Avellino 12

Carrarese 11

Padova 11

Südtirol 10

Entella 10

Empoli 10

Pescara 7

Catanzaro 6

Spezia 6

Sampdoria 6

Bari 5

Mantova 5

Il Modena resta saldamente al comando, ma la lotta alle sue spalle si accende: Monza e Cesena inseguono a -4, il Palermo scivola in quarta posizione in attesa delle 19:30. In coda si muove lo Spezia, mentre la Sampdoria resta in piena zona retrocessione.